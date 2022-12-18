ВСУ разгромили штаб российской армии в Счастье
- 18.12.2022, 14:44
- 1,226
На месте удара остались десятки погибших и раненых оккупантов.
Украинские военные нанесли удар по штабу российских оккупантов в городе Счастье Луганской области. В результате скоординированных действий 16 захватчиков были ликвидированы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«14 декабря оккупанты заехали в помещение одного из ПТУ в городе Счастье (Луганская область), а уже 16 декабря их не стало», - говорится в сообщении.
Так, благодаря точечному удару, защитники уничтожили 16 захватчиков и 12 единиц военной техники. Еще около 40 оккупантов попали в госпиталь с травмами разной тяжести.
Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ.