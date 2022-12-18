«Смысла выходить из дома дальше магазина особо не было» 18.12.2022, 14:50

Белорусские айтишники рассказали, почему ведут жизнь затворников.

Не все белорусские айтишники с переездом легко вливаются в новую жизнь, некоторые превращаются в настоящих затворников. Журналисты devby.io спросили читателей, кто из них сейчас ведет жизнь хикикамори. Откликнулись два человека, которые после отъезда из страны не обросли новыми социальными контактами.

«В офис ходить не нужно – новыми социальными контактами не обросли»

– Мы с мужем живeм в Тбилиси, не в самом популярном районе Ортачала. Переехали в начале марта 2022 года – ненадолго, планировали сделать визу в Польшу и отправиться туда. Но подаваться на визу можно только с ВНЖ (да и то результат не гарантирован) – вот этим сейчас и занимаемся. Предполагаем, ещe полгода тут пробудем.

Мы работаем удалeнно, в офис ходить не нужно – так что новыми социальными контактами не обросли.

Состоим в нескольких чатах, но оба достаточно избирательны в общении – просто рандом-люди нам не особо интересны, хотелось бы совпасть глубже, по интересам и вайбу.

Такое редко случается, поэтому пока что проводим время вдвоeм.

Не скажу, что мы сильно страдаем от этого, потому что перед отъездом в Беларуси был похожий формат – когда все друзья и знакомые уже покинули страну, а мы ещe нет. По Беларуси тоскуем, да, но возвращаться пока не рискуем.

В выходные мы стараемся гулять – по городу и за город выбираемся. В магазин ходим, доставкой почти не пользуемся. Здороваемся с соседями, если сталкиваемся у лифта, пару раз был смол-ток по-английски, но не более.

«Нет смысла выходить из дома дальше магазина. Из общения – рабочие миты»

– В этом году я окончила универ – и буквально через неделю после вручения дипломов была вынуждена релоцироваться в Польшу. Дома в Минске у меня была «саппорт-система»: родители и друзья, плюс ходила на фитнес рядом с офисом – а там была своя тусовка. Здесь я снимаю квартиру одна.

Когда только приехала, смысла выходить из дома дальше магазина особо не было. Из общения остались только рабочие миты. Да, иногда говорим чуть дольше – но это всe равно не то. Иногда дико обидно: люди переезжают с семьями, а все мои родные остались в Беларуси.

Если честно, то иногда мне сложно выйти из дома чисто психологически. Языковой барьер тоже добавляет проблем. Замечаю, что стало труднее говорить без подготовки. Банально ответить на вопрос не всегда получается, часто в процессе теряю суть – что хотела сказать.

Недавно первый раз сходила на программистский митап, организованный белорусами. Было страшно, но начала заводить новые знакомства. Буду стараться посещать такие штуки чаще.

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