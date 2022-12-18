«Попали в ад»: разгром россиян в районе Великой Новоселки покaзали на видео 1 18.12.2022, 14:57

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Попытка наступления закончилась катастрофой для оккупантов.

Наступление российской армии в районе Великой Новоселки (Донецкая область) обернулось разгромом оккупационных подразделений, видео которого опубликовали бойцы Национальной гвардии Украины.

О наступлении на украинские позиции 11 декабря в своем телеграм-канале сообщил полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский.

Спустя несколько суток появилось видео, на котором виден масштаб разгрома российских подразделений.

На опубликованных кадрах уничтоженные танки, башни которых оторваны и валяются рядом на проселочных дорогах. Погибшие российские военные также разбросаны по округе.

«Оккупанты понесли потери в живой силе и технике», - отмечено в комментарии украинских военных.

В свою очередь, комментируя видео, немецкий аналитик, пишущий в Сети под ником Tendar, на своей странице в социальной сети Twitter отметил, что, судя по следам гусениц танков, российские военные попытались уйти с поля боя, как только осознали, в какой ад под огнем ВСУ они попали.

«Появились кадры неудавшейся атаки россиян на Великую Новоселку. В некоторых случаях по следам гусениц видно, что некоторые российские танки пытались уйти, когда поняли, в какой ад они попали, только для того, чтобы быть стертыми с лица земли», - отметил немецкий эксперт.

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