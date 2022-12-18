«Отправят в Киев и там повесят»: Гиркин готовится к трибуналу в Гааге

«Отправят в Киев и там повесят»: Гиркин готовится к трибуналу в Гааге5
- 18.12.2022, 15:13
- 5,728
Приговор станет реальностью после поражения РФ в войне с Украиной.
Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что его могут отправить в Гаагу на трибунал за военные преступления.
Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам. В Сети опубликовали соответствующие кадры.
«Стрелок» уже обсуждает вариант поражения РФ в войне, развязанной против Украины.
По его мнению, после этого его отправят в Гаагу на трибунал за совершенные злодеяния.
«Стоит нам проиграть эту войну, и я просто уеду на пожизненное – в Гаагу. После чего меня отправят в Киев и там повесят», — не сомневается российский военный преступник.