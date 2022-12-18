«Отправят в Киев и там повесят»: Гиркин готовится к трибуналу в Гааге 5 18.12.2022, 15:13

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Приговор станет реальностью после поражения РФ в войне с Украиной.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что его могут отправить в Гаагу на трибунал за военные преступления.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам. В Сети опубликовали соответствующие кадры.

«Стрелок» уже обсуждает вариант поражения РФ в войне, развязанной против Украины.

По его мнению, после этого его отправят в Гаагу на трибунал за совершенные злодеяния.

«Стоит нам проиграть эту войну, и я просто уеду на пожизненное – в Гаагу. После чего меня отправят в Киев и там повесят», — не сомневается российский военный преступник.

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