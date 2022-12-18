закрыть
18 декабря 2022, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Отправят в Киев и там повесят»: Гиркин готовится к трибуналу в Гааге

5
  • 18.12.2022, 15:13
  • 5,728
«Отправят в Киев и там повесят»: Гиркин готовится к трибуналу в Гааге

Приговор станет реальностью после поражения РФ в войне с Украиной.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что его могут отправить в Гаагу на трибунал за военные преступления.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам. В Сети опубликовали соответствующие кадры.

«Стрелок» уже обсуждает вариант поражения РФ в войне, развязанной против Украины.

По его мнению, после этого его отправят в Гаагу на трибунал за совершенные злодеяния.

«Стоит нам проиграть эту войну, и я просто уеду на пожизненное – в Гаагу. После чего меня отправят в Киев и там повесят», — не сомневается российский военный преступник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников