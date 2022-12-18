закрыть
18 декабря 2022, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус продавал красную икру несуществующего завода

3
  • 18.12.2022, 15:15
  • 3,672
Белорус продавал красную икру несуществующего завода

Внешний вид банок не вызывал сомнения в их подлинности.

В Минской области налоговики вышли на предпринимателя-нелегала, который продавал красную икру в жестяных банках. Как оказалось, мужчина предлагал товар несуществующего российского завода.

«Внешний вид банок не вызывал сомнения в их заводском производстве. На жестяных банках имелась информация о производителе. Однако такого производителя в Российской Федерации не существовало», — сообщается на сайте МНС.

Икру в итоге изъяли. Налоговики установили, что мужчина получил от продажи доход около 1 тыс. рублей.

При этом он уже попадался на продаже икры в этом году. Тогда суд назначал ему штраф и конфискацию товара и дохода, которые был получен от продажи.

В этот раз на мужчину снова составили протокол об административном правонарушении и направили информацию в экономический суд. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (до 3200 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников