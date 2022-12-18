Белорус продавал красную икру несуществующего завода 3 18.12.2022, 15:15

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Внешний вид банок не вызывал сомнения в их подлинности.

В Минской области налоговики вышли на предпринимателя-нелегала, который продавал красную икру в жестяных банках. Как оказалось, мужчина предлагал товар несуществующего российского завода.

«Внешний вид банок не вызывал сомнения в их заводском производстве. На жестяных банках имелась информация о производителе. Однако такого производителя в Российской Федерации не существовало», — сообщается на сайте МНС.

Икру в итоге изъяли. Налоговики установили, что мужчина получил от продажи доход около 1 тыс. рублей.

При этом он уже попадался на продаже икры в этом году. Тогда суд назначал ему штраф и конфискацию товара и дохода, которые был получен от продажи.

В этот раз на мужчину снова составили протокол об административном правонарушении и направили информацию в экономический суд. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (до 3200 рублей).

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