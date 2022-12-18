закрыть
18 декабря 2022, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Блогер избил легенду российского MMA, который поддержал войну против Украины

7
  • 18.12.2022, 15:22
  • 9,842
Блогер избил легенду российского MMA, который поддержал войну против Украины

Поединок проводился по правилам.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко потерпел сенсационное поражение от блогера Святослава Коваленко, сообщает nv.ua.

Поединок проводился по правилам ММА с ограничениями в работе на канвасе. Длился он все отведенные три раунда.

Сенсационную победу в бою раздельным решением судей одержал блогер. Выступление Александра, лицо которого после поединка было сильно окровавленным, многие его коллеги назвали позорным.

Ранее Емельяненко открыто поддержал развязанную Россией войну против Украины.

Он заявил, что готов поехать в соседнюю страну, но лишь, чтобы поддержать армию оккупантов. Сам же он принимать участие в боевых действиях не готов, так как не имеет военно-учетной специальности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников