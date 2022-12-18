Блогер избил легенду российского MMA, который поддержал войну против Украины 7 18.12.2022, 15:22

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Поединок проводился по правилам.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко потерпел сенсационное поражение от блогера Святослава Коваленко, сообщает nv.ua.

Поединок проводился по правилам ММА с ограничениями в работе на канвасе. Длился он все отведенные три раунда.

Сенсационную победу в бою раздельным решением судей одержал блогер. Выступление Александра, лицо которого после поединка было сильно окровавленным, многие его коллеги назвали позорным.

Ранее Емельяненко открыто поддержал развязанную Россией войну против Украины.

Он заявил, что готов поехать в соседнюю страну, но лишь, чтобы поддержать армию оккупантов. Сам же он принимать участие в боевых действиях не готов, так как не имеет военно-учетной специальности.

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