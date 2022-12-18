«Начинку тазиками приходилось готовить» 1 18.12.2022, 15:28

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Как кондитер «подсадила» весь Минск на шоколадные новогодние игрушки.

Татьяна Акулич – домашний кондитер из Минска. Девушка не планировала зарабатывать на приготовлении десертов. Она просто хотела удивить своего молодого человека кулинарным творением. В ответ на его предложение всерьез заняться кондитерским искусством Татьяна лишь рассмеялась. Кто бы мог подумать, что эта домашняя сцена и станет началом пути к собственному бизнесу. Как минчанке удалось стать профессиональным кондитером–технологом, создать собственный бренд и выделиться среди конкурентов, читайте в материале myfin.by.

С чего все начиналось

По образованию я лингвист, закончила МГЛУ. Готовить любила с детства. Но серьезно увлеклась кондитерским искусством, когда наладилась личная жизнь. 6 лет назад начала встречаться с парнем, захотелось подарить молодому человеку на день рождения что-то необычное. И я решила приготовить капкейки. Сейчас понимаю, что они были некрасивые, зато от души. Удивительно, но парню так понравился мой кулинарный шедевр, что он на полном серьезе заявил: «Надо делать бизнес!».

Я, конечно, поначалу эту фразу восприняла как шутку. Но мысль о собственном деле прочно засела в моей голове. И я стала на пробу оформлять красивые коробочки с капкейкам в подарок для друзей и близких. Училась, набиралась опыта и мои изделия постепенно приобретали презентабельный вид. Плюс появился дополнительный стимул побыстрее приступить к продаже капкейков — нужно было заработать деньги, чтобы закончить университет. Это подстегнуло меня работать с большим упорством.

Продвижение и первые клиенты

К 2016-му году я наработала определенный опыт и была готова предлагать свои изделия на продажу. Нашла специализированные кондитерские магазины с необходимы инвентарем, ингредиентами и красивой упаковкой. Для поиска первых клиентов создала аккаунт в Instagram. Название я придумала предельно простое Minsk Cakes, чтобы локация была понятна и товар, который я предлагаю.

Про таргетинг и продвижение я тогда ничего не знала. Отметила для себя интересную особенность: многие кондитеры заходили в комментарии друг к другу на страницы и переманивали клиентов. Такой подход мне показался нечестным. Я не хотела никого заманивать, хотела просто создавать качественный продукт, который будет сам себя продавать.

На тот момент у меня была основная работа в сети блинных. Какое-то время я наблюдала за тем, как что необходимый опыт хочу работать только на себя. Уволилась и решила сконцентрироваться на развитии собственного бренда.

Первые ошибки и настоящий успех

Мой путь начался с огромного количества ошибок. Чтобы привлечь клиентов, я продавала капкейки практически по себестоимости. Например, коробка из шести десертов стоила 17 рублей. Иногда даже сами клиенты давали сверху какую-то сумму, потому считали мои цены смешными.

И в целом я невнимательно относилась к бухгалтерскому учету, ничего не считала – следила за балансом приходов и расходов. Это типичная ошибка любого, кто начинает вести бизнес. Например, в кондитерском магазине я скупала весь инвентарь, который мне нравился, потому что все хотела попробовать в работе. Подобные закупки обходились от 100 рублей до $1000. Хотя сейчас половину из того, что покупала, я вообще не использую.

Рецепты я брала из интернета и методом проб и ошибок оставляла самые удачные продукты. Всему училась сама, в том числе продвижению. Начала снимать процесс приготовления десертов и выкладывать в Tik Tok. Я вкладывала очень много денег и собственных сил в любимое дело, но при этом мало отдыхала и почти ничего не зарабатывала. Из-за этого быстро выгорела. Мой парень в тот момент тоже развивал собственный бизнес, так что мы оба оказались на нуле. Нужно было срочно что-то менять.

В январе 2017 года мама подарила мне на день рождения $100. Я придумала новую концепцию — десерты со свежими ягодами. И все средства вложила в покупку ингредиентов. Это сейчас найти ягоды зимой — не проблема, а пять лет назад это была действительно большая редкость и роскошь.

Чтобы заявить о новом продукте, я провела целую фотосессию и разместила фото в Instagram. Знакомый предложил для продвижения сделать коллаборацию со белорусскими звездами и популярными блогерами – прислать им в качестве подарка несколько наборов с новыми капкейками. И это сработало.

Например, моими постоянными клиентами стали жена Макса Коржа, Евгений Перлин, Инна Мухина. А дальше начало работать сарафанное радио. И от заказов уже не было отбоя. Я буквально за пару недель подняла цены с 17 до 40 рублей за коробку из шести капкейков.

С января 2017 года просто пошел поток заказов. Самый большой спрос – на Новый год, Рождество, 14 февраля, 8 марта. Начинку тазиками приходилось готовить, а капкейками была заставлена вся кухня.

До 2020 года я сформировала небольшой ассортимент: капкейки, пару тортов с разными начинками и клубника в шоколаде.

Пандемия COVID-19 и кризис

В 2020 году я заболела коронавирусом и попала в больницу. На этом фоне врачи выявили у меня бронхиальную астму. Нужно было много времени на восстановление. И я решила потратить его с пользой для своего дела – прокачать уровень знаний.

Купила книги по кондитерскому искусству, стала потихоньку пробовать готовить новые десерты. Прошла онлайн-курс по декору выпечки. Поняла, что многие кондитеры берут рецептуры из дорогих и не каждому доступных книг. Например, из работ Седрика Гроле. Одна эта книга стоит около $200. В общем, я потратила много денег на свое развитие.

При этом я перестала заниматься страничкой в Instagram. То есть, я вроде как прокачала свой уровень и навыки, но сидела без заказов. Мне пришлось устроиться на работу. Я нашла вакансию в сфере кондитерского производства. И поняла одну важную вещь, если вы реально хотите заработать, нужно научиться считать деньги – вести учет доходов и расходов.

Вернуться к любимому делу мне помогли положительные отзывы клиентов. Я помню, как однажды вышла в эфир и начала с людьми разговаривать, что я буду заканчивать свою деятельность, но подписчики меня остановили. И я подумала, что раз столько людей хотят, чтобы я продолжала, то надо взять себя в руки.

Цены и новый подход к бизнесу

Я всегда искала необычные продукты и решения, которые точно будут популярны. Предлагала десерты со свежими ягодами зимой, приготовила торт для «Евровидения», «подсадила» весь Минск на шоколадные новогодние игрушки и не сдавалась даже в кризис. В какой–то момент ассортимент десертов неимоверно расширился: произвожу торты с 10 разными начинками, разнообразные капкейки, сладости в форме сердечек, бананов и других фигурок, клубнику в шоколаде и како–шары.

Конечно, у каждого сезона свой фаворит. Например, в этом году летом раскупали бейби–бананы. Это десерт в виде банана: под шоколадной глазурью ванильный мусс с начинкой манго–банан. Такой десерт стоит 8-10 рублей.

Клубника в шоколаде – популярна в любой сезон, но цены на саму ягоду зимой просто атомные. Например, в этом месяце я купила клубнику в два раза дороже, чем в прошлом – по 75 рублей за килограмм. Людям очень нравится покупать десерты со свежими ягодами зимой, так что даже высокая цена не останавливает.

Зимой всегда на первое место по продажам выходят мои фирменные какао–шары, которые для приготовления напитка нужно опустить в кружку с кипятком или горячим молоком. Идею взяла из интернета – случайно увидела ролик в социальных сетях и поняла, что это классный продукт для новогодних праздников.

Кому может не понравиться шоколадный шар, наполненный маршмеллоу? Тем более, что к нему в придачу получаешь еще и целый аттракцион кондитерской магии.

Какао-шары я продаю уже третий год. Сама отливаю шоколадный каркас при помощи кондитерских молдов. Окрашиваю так, чтобы они были похожи на елочные украшения. Стоимость одного шара – 10–14 рублей в зависимости от декора.

В какой–то момент я поняла, что повторяю типичную ошибку домашних кондитеров – производить все, что просит заказчик. Хочу изменить стратегию и управлять ассортиментом. Например, в этом году зимой я решила сосредоточиться на шоколадных шарах – они не портятся, как клубника, их можно сделать заблаговременно.

А значит, можно подготовиться, сделать партию, выстроить график. Это лучше, чем готовить торты и несколько ночей перед Новым годом не спать, чтобы вовремя отдать все заказы. Моя основная задача – рассчитать закупку, чтобы в декабре не бегать впопыхах, докупаю недостающие ингредиенты.

Благодаря такому грамотному подходу я подготовлю свой бизнес к большому объему продаж. Если в прошлом году я продала около 600 единиц за полтора месяца. В этом году я планирую продать в два раза больше. Естественно, создавать поток клиентов буду с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях.

На закупку сырья к декабрьскому новогоднему сезону у меня ушло около 2000 белорусских рублей. Я еще на знаю, окупятся ли эти затраты. Потому что в сравнении с прошлым годом цены на сырье подскочили. Если раньше я покупала шоколад по 20 рублей за килограмм, то сейчас – по 30 рублей за килограмм.

Рост цен сильно отразился на финальной цене десертов. Например, самый дешевый торт из тех, что я создаю, стоит где-то 120 рублей за килограмм с упаковкой и минимальным декором.

С нынешними ценами на сырье торт просто не может стоить 50 рублей за килограмм, потому что только два килограмма качественного сыра для крема будут стоить 50 рублей, а еще добавьте к этому 15-20 рублей за литр сливок, не говоря уже о стоимости шоколада и декора.

Планы

Хочу делиться своим опытом с людьми, поэтому в перспективе планирую проводить мастер-классы и обучение. За шесть лет я сама прошла множество курсов. И знаю, как их сделать более эффективными.

Например, основная проблема обучающих программ для кондитеров в том, что они просто дают рецептуры и рекомендации по выполнению, но не работают с ошибками, не рассказывают, например, как исправить расслоившийся крем. И приходится потом самому набивать шишки.

Поэтому я хочу предложить курсы, максимально адаптированные под практику. Чтобы кондитер четко знал технологию, умел справиться с любой ситуацией, вышедшей из-под контроля. Были мысли открыть свою кофейню, но я не готова из-за слишком большой конкуренции на рынке.

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