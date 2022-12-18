Ученые выяснили, почему врачи не следуют инструкциям принятия лекарств 4 18.12.2022, 15:32

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Крупное исследование провели специалисты из Массачусетского технологического института.

Следовать установленным правилам и читать инструкцию лекарств кажется очевидным действием, — особенно для профессионалов, выписывающих рецепты, пишет Techinsider. Однако, согласно крупномасштабному исследованию специалистов из Массачусетского технологического института, врачи и члены их семей с меньшей вероятностью, чем другие люди, соблюдают очевидные рекомендации принятия медикаментов. Но почему?

Инструкция лекарств

Новое исследование основано на более чем десятилетних данных о населении Швеции. В целом работа показало, что большая часть населения придерживается общих рекомендаций в 54,4% случаев, в то время как врачи и члены их семей отстают от этого на 3,8 процентных пункта. «Многих беспокоит, что люди не понимают руководящих принципов, что они слишком сложны для выполнения, что люди не доверяют своим врачам. Мы поразились, что сами врачи не следуют руководящим принципам», — говорят Эми Финкельштейн, профессор факультета экономики Массачусетского технологического института, и Мария Полякова, доктор факультета экономики. Из 63 руководств, использованных в исследовании, врачи и их близкие реже следовали стандартам в 41 случае. «В нашей статье мы пытались выяснить, что эксперты делают по-другому», — объясняют авторы.

Во-первых, более низкий уровень соблюдения требований теми, кто имеет широкий доступ к экспертным знаниям, не связан с социально-экономическим статусом. В обществе в целом существует связь между доходом и уровнем приверженности правилам, но врачи и их семьи являются исключением из этой закономерности. Исследователи считают: ответ заключается в том, что врачи обладают «превосходной информацией о рекомендациях» для отпускаемых по рецепту лекарств, а затем используют эту информацию с учетом различных нюансов. В ходе исследования разница в соблюдении рекомендаций между экспертами и неспециалистами была самой большой в случае с антибиотиками: врачи и члены их семей соблюдают рекомендации на 5,2 процентных пункта меньше, чем все остальные.

Знания и правила

«Результаты показывают: вероятно, дело в том, что у экспертов есть более тонкое понимание того, какой образ действий является правильным для них самих, и чем он может отличаться от того, что предлагается в руководящих принципах», — говорит Полякова.

Возможно, как предполагает Полякова, рекомендации по антибиотикам должны быть более четкими (в отношении «вовлеченных государственных и частных компромиссов»), обеспечивая большую прозрачность для пациентов. Дополнительные исследования, отмечают ученые, могут помочь выявить те области, где более низкая приверженность экспертов рекомендациям покажет связь с лучшими результатами для здоровья. Необходимо найти, увидеть и понять, как часто врачи правы, отказываясь от общепринятых инструкций. «Важным направлением дальнейших исследований является определение того, отвечает ли несоблюдение [обшего] режима лечения наилучшим интересам пациента» — подытожили ученые.

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