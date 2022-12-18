закрыть
18 декабря 2022, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о вероятности нового наступления РФ в 2023 году: Желание такое у них есть

1
  • 18.12.2022, 15:54
  • 1,822
Зеленский о вероятности нового наступления РФ в 2023 году: Желание такое у них есть

Россияне хотят оккупировать Украину.

У России может быть желание начать новое наступление в 2023 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента Украины.

«Мы понимаем, что они будут хотеть этого, скажем так, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я уверен, что они еще не отбросили такие мысли. Мы сейчас не обсуждаем, способны ли они, способны ли мы отразить. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что желание такое у них есть, я абсолютно уверен», – ответил президент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников