Зеленский о вероятности нового наступления РФ в 2023 году: Желание такое у них есть 1 18.12.2022, 15:54

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Россияне хотят оккупировать Украину.

У России может быть желание начать новое наступление в 2023 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента Украины.

«Мы понимаем, что они будут хотеть этого, скажем так, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я уверен, что они еще не отбросили такие мысли. Мы сейчас не обсуждаем, способны ли они, способны ли мы отразить. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что желание такое у них есть, я абсолютно уверен», – ответил президент.

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