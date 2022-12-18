ЧМ-2022: Аргентина и Франция сразятся за Кубок мира 1 18.12.2022, 16:10

Месси против Мбаппе, Мартинес против Лориса.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира-2022.

АРГЕНТИНА — ФРАНЦИЯ

Лусаил. 18 декабря. Начало в 18.00. Общий баланс встреч: +6=3-3, разница мячей — 15-11. На чемпионатах мира: 1:0 (групповой раунд; Монтевидео, Уругвай, 15.07.1930), 2:1 (групповой раунд; Буэнос-Айрес, Аргентина, 6.06.1978), 3:4 (1/8 финала; Казань, Россия, 30.06.2018).

Сборная Аргентины — участница шести финалов мировых первенств, включая главный матч самого первого мундиаля, проходившего в Уругвае в 1930 году, и тот поединок, который состоится в Лусаиле завтра. Начало получилось огорчительным — ведя 2:1 после первого тайма в Монтевидео, «альбиселесте» пропустила три гола после перерыва и в итоге уступила корону хозяевам уругвайцам — 2:4. Продолжение последовало в 1978 году, когда планетарный форум принимали уже сами аргентинцы. В финале лучший снайпер турнира Марио Кемпес оформил дубль, и дело закончилось победой над нидерландцами 3:1 в дополнительное время. Аргентинцы опять выиграли первый тайм и снова проиграли второй, правда, не настолько критично, как 48 годами ранее, пишет «Прессбол».

В 1986-м в Мексике «альбиселесте» стала двукратным чемпионом мира, одолев в захватывающем триллере команду ФРГ — 3:2 (1:0 к перерыву). В 1990-м в Италии — капитулировала перед сборной ФРГ со счетом 0:1 (единственный гол на 85-й минуте с пенальти забил Андреас Бреме). В 2014-м в Бразилии в финале был зафиксирован точно такой же счет в споре абсолютно тех же соперников. Правда, на сей раз после нулей в основное время все решилось во втором дополнительном тайме, когда необходимый и достаточный мяч отправил в сетку Марио Гетце.

Итог — два титула (больше только у сборных Бразилии, Италии и Германии) и шесть финалов (больше у команд Германии и Бразилии).

Что до сборной Франции, то она также пока двукратный чемпион мира, а грядущий финал — четвертый в ее послужном списке. Насколько результативными получались решающие баталии с участием «трехцветных»? В 1998 году на домашнем мундиале они разгромили сборную Бразилии — 3:0. В 2006-м в Германии была ничья 1:1 в игровое время с итальянцами и поражение в послематчевой серии пенальти — 3:5. В 2018-м в России французы разохотились на разудалые 4:2 в сражении с хорватами. Восемь голов в трех финалах — получается в среднем по 2,67 забитого мяча за игру, весьма впечатляющий показатель с учетом судьбоносности игр. Сборная Аргентины за свои пять финалов отгрузила в неприятельские ворота те же восемь голов (1,6 мяча за игру), причем в последних двух встречах не забивала вовсе...

На нынешнем чемпионате мира и аргентинцы, и французы потерпели по одному поражению при пяти победах. «Альбиселесте» оконфузилась в стартовом поединке группового этапа — 1:2 от сборной Саудовской Аравии. «Трехцветные» слегка озадачили своих поклонников в последнем сражении групповой стадии — 0:1 от команды Туниса. Во всех остальных матчах ЧМ-2022 аргентинцы и французы стабильно забивали по два гола и более и болельщиков не разочаровывали.

В случае успеха в ближайшее воскресенье сборная Франции станет первой с 1962 года командой, сумевшей защитить титул. Шестьдесят лет назад миссия оказалась выполнимой для сборной Бразилии с легендарным Пеле. В 1934 и 1938 годах золото дважды подряд завоевывала сборная Италии.

Что нужно «трехцветным» для ослепительного катарского счастья? Прежде всего — крепкое здоровье. Еще за день до полуфинала с марокканцами в прессе поползли слухи о некоем вирусе, загулявшем в расположении французов. У некоторых игроков появились симптомы простуды. У защитника «Баварии» Дайо Юпамекано заложило горло. У хавбека «Ювентуса» Адриена Рабио внезапно подскочила температура. Оба пропускали тренировки. Ни один ни другой в среду не были заявлены даже в запас. Кингсли Коман тоже неважно себя почувствовал. Злые языки заговорили об эпидемии...

Однако главный тренер Дидье Дешам снял медийную напряженность, отметив незначительность числа заболевших и несущественность их недомоганий. По словам наставника, Юпамекано и Рабио уже чувствуют себя удовлетворительно, идут на поправку и к воскресенью с высокой долей вероятности займут свои места на поле. Других занемогших во французском лагере нет. На осторожно чихающих и покашливающих особого внимания никто не обращает.

В полуфинале лидер сборной Франции Килиан Мбаппе обыграл одного своего одноклубника по французскому «Пари Сен-Жермен» — марокканского правого защитника Ашрафа Хакими, а в финале его ожидает встреча с другим, да еще каким — самим Лионелем Месси! Мбаппе и Месси поддерживают добрые приятельские отношения, однако в Лусаиле каждый из них будет биться за страну, а не за клуб. То же можно сказать и о вставших по разные стороны баррикад защитниках Лисандро Мартинесе и Рафаэле Варане из «Манчестер Юнайтед», Кристиане Ромеро и вратаре Уго Лорисе из «Тоттенхэма», Родриго Де Пауле и Антуане Гризманне из «Атлетико», Леандро Паредесе и Адриене Рабио из «Ювентуса»...

Несмотря на то что сборные не встречались с прошлого чемпионата мира, соперники прекрасно знают друг друга — по выступлениям за клубы, по соперничеству в национальных чемпионатах. Любопытно, что в грядущем финале наибольшее представительство имеет первенство Испании, в котором играют аж 15 футболистов. На втором месте — английская премьер-лига, на полях коей сражаются 10 игроков нынешних сборных Аргентины и Франции. Еще девять штыков задействованы в итальянской серии «А».

«Обеим командам предстоит встретиться с самым сильным соперником на этом турнире, — полагает главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. — Это будет чрезвычайно волнительное испытание, в котором главные роли должны сыграть ключевые игроки, звездные футболисты. Победит тот, чьи светила разгорятся ярче. И победит та команда, которая совершит меньше ошибок».

«Мы хорошо отпраздновали выход в финал, но нам предстоит сделать еще один шаг, чтобы ощутить себя по-настоящему счастливыми, — говорит главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. — Еще один шаг — и мы окажемся в истории. Сесар Луис Менотти, Карлос Билардо, Алехандро Сабелья... Как я могу сравнивать себя с этими величайшими тренерами, какое имею право вставать с ними в один ряд? И честно говоря, я даже не пытаюсь сравнивать. Мое сердце наполняется гордостью, но не за себя, а за своих игроков. Выход в финал чемпионата мира — это в первую очередь их заслуга. Что же до меня... Мне просто повезло оказаться с ними всеми в нужное время».

«Отыскать слабые места сборной Франции — задача не из легких. Но они есть. И, в частности, слабина французов — на левом фланге, куда определенно будут давить аргентинцы. По статистике, треть всех опасных моментов у ворот Лориса возникла после прорывов именно по этому краю. Травма Люка Эрнандеса — одна из причин такой проблемы. Его младший брат Тео, заполнивший образовавшуюся брешь, далеко не так надежен. Еще одна причина — наличие на левом фланге Мбаппе. Как правило, защитник, действующий «под ним», поднимается высоко, страхует и не всегда успевает возвращаться назад. Этим обстоятельством умело пользовались датчане. Эту особенность, безусловно учли англичане. Думаю, и сборная, Аргентины будет преимущественно давить туда же», — мнение известного в прошлом защитника «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперта на британском телевидении Рио Фердинанда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».