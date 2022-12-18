Иудеи Беларуси и всего мира отмечают Хануку 18.12.2022, 16:19

В синагогах всего мира читают молитвы и зажигают свечи.

C вечера 18 декабря по 26 декабря иудеи Беларуси и всего мира отмечают один из главных религиозных праздников – Хануку.

Хануку отмечают по еврейскому календарю. В этом году торжество начинается сегодня с заходом солнца и будет длиться до 26 декабря. В синагогах всего мира читают молитвы. И самое главное – зажигают свечи.

Ханука — праздник света и чуда спасения еврейского народа от духовного уничтожения. В основе этого праздника лежит точно датируемое и исторически достоверное событие — освобождение в 164 году до нашей эры Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

Известно, что сирийский царь Антиох Эпифан хотел насильно заставить иудейский народ отказаться от своей веры и традиций, тем самым он надеялся прервать многовековой порядок богослужения. Книга Тора стала запретной и тот, кто прочитал ее, считался серьезным преступником. Кроме этого, был разграблен храм. В ответ на все это в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев.

После долговременного противостояния удалось победить эллинистическое войско и вернуть иудеям Иерусалимский храм, вынести оттуда греческих идолов и очистить оскверненный алтарь.

Согласно преданию о чуде Хануки, когда хотели после очищения храма освятить его, не могли найти горшочки с маслом, чтобы зажечь огонь в светильнике. После долгих поисков масло все же нашли, но его хватало только на один день горения, а не на необходимые восемь. Было принято решение все же зажечь светильник. По преданию, произошло чудо и масло горело все восемь дней.

На Хануку принято раздавать детям мелкие деньги и безделушки, а также играть с ними в волчок.

Также существует обычай, запрещающий женщинам работать, пока горят ханукальные светильники.

Кроме этого, большинство иудеев старается в эти дни садиться за праздничный стол, беседовать о чудесах и есть блюда, приправленные маслом.

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