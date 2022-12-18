Украинские бойцы терробороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета
- 18.12.2022, 16:21
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Бойцы территориальной обороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета. Она упала недалеко от важного энергообъекта.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Защитники рассказывают, что во время последней ракетной атаки россиян они находились на боевом задании в километре от энергетического объекта. Вражескую ракету сбили с обычного пулемета Калашникова. После чего она упала, не долетев 400 метров до объекта энергетики.
«Кстати, «счастливый» пулемет, разбивший ракету ориентировочной стоимостью свыше 1 млн долларов — трофейный, его украинские защитники захватили во время боев на востоке», - говорится в сообщении.