Украинские бойцы терробороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета 18.12.2022, 16:21

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Бойцы территориальной обороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета. Она упала недалеко от важного энергообъекта.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Защитники рассказывают, что во время последней ракетной атаки россиян они находились на боевом задании в километре от энергетического объекта. Вражескую ракету сбили с обычного пулемета Калашникова. После чего она упала, не долетев 400 метров до объекта энергетики.

«Кстати, «счастливый» пулемет, разбивший ракету ориентировочной стоимостью свыше 1 млн долларов — трофейный, его украинские защитники захватили во время боев на востоке», - говорится в сообщении.

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