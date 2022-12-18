Названы самые дешевые в обслуживании автомобили 18.12.2022, 16:32

Они сохранят ваши деньги и нервы.

Есть отличные автомобили, которые все стремятся купить. Но помимо самой стоимости авто, огорчает также высокая стоимость обслуживания. Однако есть модели, которые не потребуют много денег на содержание, пишет autotheme.info.

Mitsubishi Pajero Sport

Этот внедорожник способен проехать 500 тысяч км. без необходимости капитального ремонта. Но даже когда в автосервис придется заехать, дешевизна запчастей порадует. Хотя сама машина стоит, конечно, порядочно.

Toyota Chaser

Благодаря невероятной надежности этого автомобиля на вторичном рынке можно обнаружить много экземпляров в хорошем состоянии. Все обслуживание будет заключаться в замене жидкостей ГСМ, свечей, ремней ГРМ и недорогих расходников.

Geely Atlas

Эта машина будто создана, чтобы водитель тратил минимальные средства обслуживания. Помимо надежности, стоит отметить экономичность автомобиля. Модель имеет мощную подвеску и проверенные силовыми агрегатами. Кузов, днище и салон смотрятся идеально даже на огромных пробегах, поэтому по этой части каких-либо расходов у владельцев не будет.

Мазда 2

За 7 лет пользования наибольшими вложениями станут только замена подшипника ступицы и рулевого наконечника. Также после покупки на вторичном рынке придется выложить небольшую сумму за устранение незначительных дефектов кузова, полировку оптики и покупку новой резины. На этом вложения заканчиваются разве что придется ездить в автосервис для замены масла.

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