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Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия

  • 18.12.2022, 16:37
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Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия

И ввести больше санкций против РФ.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку Украине против российской агрессии.

Об этом пишет Bild.

«Эта война должна быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России», - сказала Метсола.

Она добавила, что «гордится поддержкой, которую мы предлагаем Украине с начала этой неоправданной войны» на уровне ЕС.

В то же время, по ее словам, Евросоюз мог бы «сделать больше» и поэтому она приветствует дальнейшие санкции, которые недавно были введены против России.

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