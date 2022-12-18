Президент Европарламента призвала предоставить Украине больше оружия
- 18.12.2022, 16:37
- 2,092
И ввести больше санкций против РФ.
Президент Европейского парламента Роберта Метсола призвала предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку Украине против российской агрессии.
Об этом пишет Bild.
«Эта война должна быть срочно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну. Это означает больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России», - сказала Метсола.
Она добавила, что «гордится поддержкой, которую мы предлагаем Украине с начала этой неоправданной войны» на уровне ЕС.
В то же время, по ее словам, Евросоюз мог бы «сделать больше» и поэтому она приветствует дальнейшие санкции, которые недавно были введены против России.