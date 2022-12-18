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Третий раз в истории КВН белорусская команда стала чемпионом

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  • 18.12.2022, 16:55
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Третий раз в истории КВН белорусская команда стала чемпионом

Победителем Высшей Лиги стал коллектив «Доктор Хаусс».

В 1999-м и 2001-м золотые медали брала сборная БГУ. Сейчас же, по итогам сезона-2022, победителями Высшей Лиги стал коллектив «Доктор Хаусс».

В финале могилевчане разделили первую строчку с российской командой «Имени меня», передает «Наша Нiва».

Напомним, что в прошлом году белорусы завоевали бронзовые медали «вышки». А в 2022-м стали обладателями «Малого КиВиНа» в золотом.

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