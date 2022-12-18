Появилось обращение Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022 6 18.12.2022, 17:02

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Видеофакт.

В Офисе президента Украины опубликовали видеообращение Владимира Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом чемпионата мира 2022. В нем президент Украины призывает присоединиться к «глобальному саммиту по формуле мира».

Видео, в частности, обнародовал глава ОП Украины Андрей Ермак.

«Чемпионат мира по футболу доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто сильнейший, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле боя, а не на красном поле битвы», — говорит Владимир Зеленский.

Украине нужен мир больше, чем что-либо, подчеркнул глава государства.

«Мы предложили формулу мира, потому что нельзя быть чемпионом в войне. Не может быть ничьей», — сказал он.

Зеленский напомнил об инициативе провести глобальный саммит за мир этой зимой, «саммит, объединяющий все нации в мире вокруг курса на глобальный мир».

«Поддержите Украину в наших усилиях восстановить мир. Присоединяйтесь к глобальному саммиту по формуле мира», — заявил он.

Видеообращение Зеленского также опубликовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он призвал представителей футбольного сообщества Украины и мира распространять это обращение.

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