Появилось обращение Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022

Появилось обращение Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-20226
- 18.12.2022, 17:02
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Видеофакт.
В Офисе президента Украины опубликовали видеообращение Владимира Зеленского, которое ФИФА отказалась показать перед финалом чемпионата мира 2022. В нем президент Украины призывает присоединиться к «глобальному саммиту по формуле мира».
Видео, в частности, обнародовал глава ОП Украины Андрей Ермак.
«Чемпионат мира по футболу доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто сильнейший, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле боя, а не на красном поле битвы», — говорит Владимир Зеленский.
Украине нужен мир больше, чем что-либо, подчеркнул глава государства.
«Мы предложили формулу мира, потому что нельзя быть чемпионом в войне. Не может быть ничьей», — сказал он.
Зеленский напомнил об инициативе провести глобальный саммит за мир этой зимой, «саммит, объединяющий все нации в мире вокруг курса на глобальный мир».
«Поддержите Украину в наших усилиях восстановить мир. Присоединяйтесь к глобальному саммиту по формуле мира», — заявил он.
Видеообращение Зеленского также опубликовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он призвал представителей футбольного сообщества Украины и мира распространять это обращение.