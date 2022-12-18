Минчанка избила соседку из-за пропажи дворового кота 8 18.12.2022, 17:16

4,034

Иллюстрационное фото

И получила судимость.

Суд вынес приговор 56-летней минчанке, которую обвиняли в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Жительница Первомайского района Минска пришла к знакомой, живущей неподалеку, чтобы выяснить, куда подевался один из дворовых котов, за которым она ухаживала. Между женщинами произошел конфликт.

«Вдруг гостья повалила хозяйку квартиры на диван и нанесла не менее четырех ударов рукой по лицу и телу, а после схватила со стола цветочный горшок и собиралась было ударить им приятельницу по голове, но та, к счастью, смогла прикрыться рукой. Свидетелем конфликта стала мать потерпевшей, которая и вызвала милицию. Свою вину в содеянном гражданка признала частично», — пишет издание.

Согласно заключению эксперта, потерпевшей были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории менее тяжких по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев, а также физический и моральный вред.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 149 УК Беларуси (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) и приговорил к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, обвиняемая должна выплатить в пользу потерпевшей 200 рублей в счет возмещения морального вреда, а также госпошлину в размере 96 рублей в доход государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».