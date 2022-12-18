Зеленский объяснил, почему уже не видит смысла в прямых переговорах с Путиным 5 18.12.2022, 17:24

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В начале войны президент Украины готов был сесть за стол переговоров с агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский уже не видит смысла проводить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

«Я уже не уверен, что он правильно понимает, что происходит. Не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес нам, миру и своему обществу. Нет возвратности в этих действиях. Иногда кто-то говорит: "А почему бы вам не сесть и не поговорить с ним?" Он не субъект диалога. Сложно, когда ты сидишь безоружный, а напротив тебя сидит человек, у которого пулемет или ядерное оружие – не важно, в физическом или ментальном смысле. Он пришел не для того, чтобы говорить о мире. Этот человек говорит о мире, который он видит. Но мы видим разный мир. У нас разная ментальность», - объяснил президент.

На вопрос, какое впечатление от Путина сложилось у Зеленского во время их единственной встречи в 2019 году в Елисейском дворце, украинский президент ответил: «Это обычный человек с необычными полномочиями. И поскольку он не великий человек, как все себе представляют, эти полномочия его изменили и он потерял адекватность. Потому что нужно быть очень сильным человеком с достаточным своим внутренним развитием и широким мировоззрением, для того чтобы выдержать ту власть, которую ему исторически дали. Я считаю, что он не выдержал и превратился в авторитарного человека. Таких случаев много».

Зеленский не стал вдаваться в подробности того, хочет ли Путин его смерти, лишь сказал, что такая информация у него есть и что считает нецелесообразным рассказывать такое обществу. Однако отметил, что готов к поединку с Путиным «хоть завтра» и убежден, что такая встреча стала бы для Путина «последним саммитом».

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