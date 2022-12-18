Почти цирковое представление устроили водители на МКАД 4 18.12.2022, 17:35

4,310

Трое водителей хотели ехать в левой полосе.

Желание некоторых автомобилистов мчаться именно по крайней левой полосе МКАД порой носит почти мистический характер. Даже когда движение не особо интенсивное, в третьем ряду часто идет борьба. Там не про безопасность, а про что-то другое, пишет onliner.by.

Видео прислал участник событий. Инцидент, по его словам, произошел 15 декабря, в четверг, приблизительно в 18:20. Автор записи считает, что столкнулся с «учителем».

— Проезжал по внешнему кольцу МКАД в районе Ждановичей. В третьей полосе меня догнал белый автомобиль, который начал моргать фарами. Не особо торопясь, дождавшись нормального «кармана» в потоке второй полосы, я уступил ему место. После чего снова перестроился в третий ряд, так как на этом участке съезд, первый и второй ряды едут медленнее, а поток плотнее, — рассказал корреспонденту Onlíner читатель.

Белый автомобиль — один из трех участников импровизированного представления — заслуживает отдельного внимания. Водитель, похоже, так торопился в тот день, что решил даже не очищать заднее стекло от снега.

— Торопыга на белой машине, видимо, снова стал моргать автомобилю впереди. А тот в ответ стал «учить», оттормаживаясь вплоть до полной остановки несколько раз, — утверждает собеседник. — При этом за мной уже ехало несколько машин и всем пришлось резко тормозить.

Любопытно, что средний ряд в этот момент был в значительной степени не занят, но, наверное, всем тем, кто боролся в левой полосе, было как-то не до этого.

— После этот водитель Kia ускорился и перестроился во второй ряд. Я его догнал, чтобы снять номер на регистратор. Возможно, думая, что его догоняет торопившийся белый автомобиль, он опять начал тормозить в пол, а после того как я попытался его опередить слева, начал подрезать, — продолжил читатель.

Можно представить, что творилось в голове у водителя Kia, которого стали поджимать и в средней полосе. А вот резкое перестроение автора видео влево выглядит по-настоящему круто. Не повторяйте такое на зимней дороге.

Вы же не забыли про белый «подснежник»?

— Затем уже торопыга на белом авто начал «учить» водителя Kia, — рассказал собеседник и перешел к выводу: — В этот день погода была ужасная, дорога — мокрая и скользкая. О чем думал водитель Kia, начиная «учить» в таком плотном потоке машин? Ведь в «замес» могла попасть куча авто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».