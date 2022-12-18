ЧМ-2022: Аргентина открыла счет в финальном матче с Францией
- 18.12.2022, 18:32
Месси открыл счет с пенальти.
Сегодня, 18 декабря, проходить финал ЧМ-2022 – Аргентина играет с действующим обладателем трофея Францией. Игра проходит на стадионе «Лусаил» в Лусаиле. Арбитр – Шимон Марчиняк из Польши.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 23-й минуте открыл счет в матче, реализовав пенальти.
Аргентинец вышел на первое место по количеству матчей на чемпионатах мира.
Финальный матч ЧМ-2022 против Франции стал для 35-летнего футболиста уже 26-м в истории турнира. По этому показателю он опередил бывшего футболиста сборной Германии Лотара Маттеуса.