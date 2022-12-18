ЧМ-2022: Аргентина открыла счет в финальном матче с Францией 18.12.2022, 18:32

Месси открыл счет с пенальти.

Сегодня, 18 декабря, проходить финал ЧМ-2022 – Аргентина играет с действующим обладателем трофея Францией. Игра проходит на стадионе «Лусаил» в Лусаиле. Арбитр – Шимон Марчиняк из Польши.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 23-й минуте открыл счет в матче, реализовав пенальти.

Аргентинец вышел на первое место по количеству матчей на чемпионатах мира.

Финальный матч ЧМ-2022 против Франции стал для 35-летнего футболиста уже 26-м в истории турнира. По этому показателю он опередил бывшего футболиста сборной Германии Лотара Маттеуса.

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