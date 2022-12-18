Как в Беларуси формируется цена квадратного метра жилья 3 18.12.2022, 18:40

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Вот на что ориентируются застройщики.

В Минстройархитектуры рассказали, как формируется цена квадратного метра жилья. Об этом говорили в проекте БелТА «Страна говорит» с заместителем начальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александром Авраменко.

Цена квадратного метра является своего рода индикатором работы всей строительной отрасли.

- Я бы хотел выделить две цены. На жилье, которое строится с господдержкой, и на коммерческое жилье. В Директиве №8 глава государства обозначил, что стоимость 1 кв. м не должна превышать среднюю начисленную заработную плату. И мы это выдерживаем уже на протяжении нескольких лет, - рассказал Авраменко.

Таким образом, в 2022 году фактическая средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья, которое строят с господдержкой и без индивидуальных застройщиков, была порядка 1242 рублей. А номинальная начисленная средняя зарплата в стране составляла 1597,7 рубля. Коэффициент соотношения - 0,78.

В 2023 году будет работать тот же принцип.

- Можно с уверенностью сказать, что в 2023 году тоже не будет никаких откатов по объемам. Будем и дальше строить, - заметил Авраменко.

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