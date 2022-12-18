Зеленский о деоккупации Крыма: Начало есть 5 18.12.2022, 18:43

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Президент Украины рассказал о желании поехать в деоккупированный Крым на море.

Операция по освобождению аннексированного Крыма началась в головах украинских граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента Украина.

«Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в силе граждан, в единстве отношения к этому, не просто на словах «Крым – это Украина». Нужно быть готовым идти, потому что никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть», – сказал Зеленский.

Зеленский высказал желание приехать в освобожденный Крым.

«Летом неплохой вариант, там хорошая погода», – ответил он на вопрос журналиста, будет ли эта поездка в 2023 году.

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