Месси стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира
- 18.12.2022, 19:28
Матч против Франции стал для футболиста 26-м на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Аргентины по футболу и ее капитан Лионель Месси стал рекордсменом по числу матчей на чемпионатах мира.
18 декабря Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины в финальном поединке ЧМ 2022 против команды Франции.
Этот матч стал для 35-летнего Месси уже 26-м в истории турнира.
Указывается, что по этому показателю он опередил экс-футболиста сборной Германии Лотара Маттеуса (25).
Третье место в списке занимает еще один экс-игрок сборной Германии, форвард Мирослав Клозе — 24 матча, у Паоло Мальдини (Италия) и Криштиану Роналду (Португалия) — 23 и 22 поединка соответственно.
На момент написания материала Месси с пенальти открыл счет в матче против Франции, этот гол стал для него шестым на ЧМ 2022. Кроме того, капитан сборной Аргентины сделал на турнире три результативные передачи.
Аргентина после первого тайма выигрывала у Франции со счетом 2:0.