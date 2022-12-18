Месси стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира 18.12.2022, 19:28

Матч против Франции стал для футболиста 26-м на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Аргентины по футболу и ее капитан Лионель Месси стал рекордсменом по числу матчей на чемпионатах мира.

18 декабря Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины в финальном поединке ЧМ 2022 против команды Франции.

Этот матч стал для 35-летнего Месси уже 26-м в истории турнира.

Указывается, что по этому показателю он опередил экс-футболиста сборной Германии Лотара Маттеуса (25).

Третье место в списке занимает еще один экс-игрок сборной Германии, форвард Мирослав Клозе — 24 матча, у Паоло Мальдини (Италия) и Криштиану Роналду (Португалия) — 23 и 22 поединка соответственно.

На момент написания материала Месси с пенальти открыл счет в матче против Франции, этот гол стал для него шестым на ЧМ 2022. Кроме того, капитан сборной Аргентины сделал на турнире три результативные передачи.

Аргентина после первого тайма выигрывала у Франции со счетом 2:0.

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