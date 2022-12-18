В Иране арестовали известную актрису, поддержавшую протестующих 18.12.2022, 19:35

В стране продолжаются протесты.

Иранские власти арестовали одну из самых известных в стране актрис, после того как она выразила поддержку протестующим. Ей были предъявлены обвинения в «распространении лжи» о протестах, охвативших страну, пишет ВВС.

Актриса Таране Алидости открыто критиковала попытки иранского правительства подавить беспорядки, а в ноябре опубликовала в Instagram свою фотографию без хиджаба в знак солидарности с протестующими. На прошлой неделе она опубликовала в «Инстаграме» пост, в котором осудила казнь участника антиправительственных демонстраций.

В своей публикации 38-летняя женщина раскритиковала международные организации из-за того, что они не помешали казни Мохсена Шекари. 8 декабря его повесили, обвинив в нападении на члена проправительственной полувоенной группировки Басидж, а также в препятствии движению на одной из улиц Тегерана.

«Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая следит за этим кровопролитием и не принимает никаких действий, — позор для человечества», — написала она.

Согласно публикации государственного информагентства IRNA, актриса была арестована полицией, так как не смогла предоставить никаких «документов, подтверждающих ее утверждения».

Аккаунт актрисы, на который было подписано более 8 млн человек, недавно был удален.

38-летняя Алидости — одна из наиболее успешных иранских актрис. Она сыграла одну из главных ролей в картине «Коммивояжер», получившей в 2016 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Протесты продолжаются

Вспыхнувшие в этом году протесты стали одним из самых серьезных вызовов, с которыми столкнулся иранский режим с момента революции 1979 года.

Волна протестов началась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.

После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации, как правило, носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.

Власти Ирана не в состоянии остановить эту волну, называют протесты бунтом и винят во всем своего главного противника — Соединенные Штаты, а также их союзников, в первую очередь Израиль и Великобританию. При этом иранские власти арестовали уже тысячи участников протестов, включая ученых, журналистов и юристов, и применяют силу для разгона демонстрантов.

По данным «Информационного агентства правозащитников» (Human Rights Activists' News Agency), на данный момент силы безопасности убили по меньшей мере 488 демонстрантов, а еще 18 259 арестованы. Агентство также сообщило о гибели 62 сотрудников сил безопасности.

Власти уже казнили двух человек, после того как те были признаны виновными в «вражде против Бога». В иранских законах это преступление описывается как подрыв общественной безопасности путем угрозы жизни или имуществу с применением оружия.

Правозащитные группы утверждают, что судебные процессы, по итогам которых протестующих приговаривают к смертной казни, проходят без соблюдения надлежащих правовых процедур.

В начале декабря Amnesty International заявила, что, по ее данным, смертная казнь угрожает еще 18 участникам протестов. Двенадцать из них уже осудили и приговорили к смерти, а остальные находятся под судом и обвиняются в преступлениях, караемых смертной казнью.

Иран занимает второе место после Китая по количеству ежегодно приводимых в исполнение смертных приговоров — по сообщениям, в этом году впервые с 2017 года их число перевалило за 400 в год.

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