Стало известно, какая соцсеть самая популярная среди белорусской молодежи
- 18.12.2022, 19:42
Опрос.
По данным опроса от Baltic Internet Policy Initiative, 61% белорусской интернет-аудитории в возрасте от 18 до 35 лет используют Instagram для получения новостей и необходимой информации, пишет thinktanks.by.
На втором месте по этому показателю — Вконтакте. На третьем FB. Также в пятерке лидеров Одноклассники и Tik Tok.
Вопрос в исследовании звучал так: Какие социальные сети вы обычно используете для получения новостей и необходимой информации?