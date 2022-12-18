Стало известно, какая соцсеть самая популярная среди белорусской молодежи 18.12.2022, 19:42

Опрос.

По данным опроса от Baltic Internet Policy Initiative, 61% белорусской интернет-аудитории в возрасте от 18 до 35 лет используют Instagram для получения новостей и необходимой информации, пишет thinktanks.by.

На втором месте по этому показателю — Вконтакте. На третьем FB. Также в пятерке лидеров Одноклассники и Tik Tok.

Вопрос в исследовании звучал так: Какие социальные сети вы обычно используете для получения новостей и необходимой информации?

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