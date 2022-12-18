ВСУ уничтожили два склада боеприпасов россиян и ударили по вражеским ЗРК 18.12.2022, 19:52

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

За сутки украинские военные смогли уничтожить два склада боеприпасов россиян. При этом они ударили по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным военного командования, украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки уничтожили два склада боеприпасов.

Оккупанты же пытаются вернуть утраченное положение на Лиманском направлении. На Запорожском — враг хочет восстановить железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения, а на Бахмутском и Авдеевском — сосредотачивает усилия на ведении наступления.

Ситуация на отдельных направлениях:

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено;

на Северском направлении оккупанты из минометов обстреляли населенный пункт Белокопытово Сумской области;

на Слобожанском направлении враг удерживает в приграничных районах Белгородской области группировку войск. При этом он совершил обстрелы по районам населенных пунктов Червоная Заря, Стрелеча, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Двуречная и Новомлынск Харьковской области;

на Купянском направлении россиянами обстреляны районы Ягодного, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;

на Лиманском направлении под вражеским огнем находились Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области;

на Бахмутском направлении противник из танков и артиллерии ударил по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Дилиевка, Озаряновка, Пивничное и Опытное Донецкой области;

на Авдеевском направлении атаки врага зафиксированы у Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

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