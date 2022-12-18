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Француз Мбаппе забил дважды за две минуты и сравнял счет в финале против аргентинцев

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  • 18.12.2022, 20:06
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Француз Мбаппе забил дважды за две минуты и сравнял счет в финале против аргентинцев

Франция и Аргентина играют дополнительное время в финале ЧМ-2022.

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Киллиан Мбаппе забил на 80-й и 81-й минутах финала чемпионата мира-2022 против аргентинцев, сравняв счет, — 2:2.

Сначала Мбаппе реализовал пенальти, а следом завершил отличным ударом атаку, вернувшую «трехцветных» в игру.

Франция и Аргентина играют дополнительное время в финале ЧМ-2022.

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