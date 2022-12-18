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Аргентина и Франция играют дополнительное время – 3:3

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  • 18.12.2022, 20:43
Аргентина и Франция играют дополнительное время – 3:3

Мбаппе забил третий гол.

Аргентина и Франция играют дополнительное время в финале ЧМ-2022.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. За французов дубль в концовке второго тайма оформил Килиан Мбаппе.

Теперь сборные играют два дополнительных тайма по 15 минут. В первом тайме дополнительного времени Месси (108 минута) вновь вывел аргентинцев вперед, однако 118 минуте Мбаппе сравнял счет – 3:3.

Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.

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