Ни один игрок за 92-летнюю историю ЧМ не забил больше мячей в финале, чем Мбаппе 18.12.2022, 20:46

Ему 23 года.

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Киллиан Мбаппе забил на 80-й и 81-й и 118-й минутах финала чемпионата мира-2022 против аргентинцев.

Ни один игрок за 92-летнюю историю мундиалей не забил больше мячей в финалах, чем 23-летний Мбаппе. У форварда «ПСЖ» теперь четыре гола: в 2018 году он поразил ворота хорватов в решающей встрече ЧМ в России (4:2).

Во вторник, 20 декабря, Килиану Мбаппе исполнится 24 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».