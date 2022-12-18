закрыть
18 декабря 2022, воскресенье, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ни один игрок за 92-летнюю историю ЧМ не забил больше мячей в финале, чем Мбаппе

  • 18.12.2022, 20:46
Ни один игрок за 92-летнюю историю ЧМ не забил больше мячей в финале, чем Мбаппе

Ему 23 года.

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Киллиан Мбаппе забил на 80-й и 81-й и 118-й минутах финала чемпионата мира-2022 против аргентинцев.

Ни один игрок за 92-летнюю историю мундиалей не забил больше мячей в финалах, чем 23-летний Мбаппе. У форварда «ПСЖ» теперь четыре гола: в 2018 году он поразил ворота хорватов в решающей встрече ЧМ в России (4:2).

Во вторник, 20 декабря, Килиану Мбаппе исполнится 24 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников
О блогере бедном…
О блогере бедном… Андрей Санников