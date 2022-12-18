Аргентина стала чемпионом мира по футболу 12 18.12.2022, 20:55

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Аргентинцы победили французов в серии пенальти.

Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось со счетом 2:2. Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард аргентинцев Лионель Месси, забив с пенальти. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк назначил 11-метровый удар после того, как Усман Дембеле в штрафной зоне зацепил сзади Анхеля Ди Марию. На 36-й минуте счет в игре удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария. Голевую передачу отдал Алексис Макаллистер.

Во втором тайме на 80-й минуте форвард Мбаппе реализовал пенальти, который был назначен после того, как Отаменди зацепил в штрафной Коло-Муани. А затем на 81-й Килиан забил с игры, после передачи Маркуса Тюрама, сравнял счет в матче.

В дополнительное время на 108-й минуте забил Месси, выведя Аргентину вперед. На 117-й Мбаппе с пенальти сравнял счет, оформив в матче хет-трик.

В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее — 4:2. Вратарь Эмилиано Мартинесотбил удар Кингсли Комана, а Тчуамени пробил мимо.

35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Турнир в Катаре стал для него уже пятым чемпионатом мира в карьере. До этого лучшим достижением Месси был финал ЧМ-2014, в котором Аргентина проиграла команде Германии.

Месси также побил рекорд бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира. Для семикратного обладателя «Золотого мяча» встреча против Франции стала 26-й на ЧМ.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022.

В финале ЧМ-2022 он забил три гола.

На счету форварда 8 голов на турнире в Катаре. Он занял первое место в списке бомбардиров.

Второе место у нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси — 7 голов.

Аргентина в третий раз стала чемпионом мира. До этого она выигрывала турнир в 1978-й и 1986-ой годы. В нынешнем розыгрыше Аргентина вышла с первого места из группы, оставив позади команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. На пути к финалу аргентинцы обыграли Австралию, Нидерланды и Хорватию.

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