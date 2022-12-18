В Бресте ребенок попал под поезд
- 18.12.2022, 21:18
Он был в наушниках.
В Бресте ребенок попал под поезд. Происшествие случилось на железнодорожном переезде по улице Пушкинской, пишет Intex-press.
Сообщается, что 13-летний школьник днем 16 декабря возвращался домой после занятий. Путь подростка проходил через железнодорожный переезд. Он был в капюшоне, слушал музыку через наушники и вышел на переезд непосредственно перед приближающимся локомотивом.
Парень с политравмой доставлен в учреждение здравоохранения.