Падение российских акций в 2022 году оказалось худшим в мире 1 18.12.2022, 21:38

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Индекс Московской биржи может сократиться на 44% по итогам года.

Российские акции, пикирующие вниз на фоне введенных Западом санкций, демонстрируют в 2022 году наихудший результат в мире. На снижение стоимости российских бумаг также влияет ослабление внутреннего спроса, вызванное мобилизацией и оттоком сбережений.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Согласно оценкам агентства, обрушение российского индекса РТС является самым сильным среди 92 индексов, которые находятся в поле зрения аналитиков. РТС, доминированный в американской валюте, упал за текущий год на 34,9% (данные представлены по состоянию на 16 декабря в сравнении с закрытием 30 декабря прошлого года). Это худший результат в пересчете на национальные валюты, и один из худших - в пересчете на доллары.

Индекс Московской биржи, рассчитанный в российской валюте, по итогам года может рухнуть на 44%, что является максимумом с кризисного 2008 года.

Фондовые индексы и цена акций компаний из РФ начали резко снижаться после российского вторжения в Украину в феврале. В ответ Центробанк России вынуждено приостановил торговлю ценными бумагами, которая была возобновлена лишь через месяц. Например, акции таких гигантов, как «Газпром» и «Лукойл» стоят сейчас на 53% и 30% дешевле, чем в конце прошлого года. В свою очередь, стоимость бумаг «Сбербанка», крупнейшего кредитного учреждения России, упала на 54%.

После введения западных ограничений иностранные инвесторы стали массово покидать российский рынок, а средств местных инвесторов оказалось недостаточно, чтобы создать подушку безопасности для рынка, отмечают аналитики. По их мнению, рынок вряд ли начнет выздоравливать в обозримом будущем, так как санкции продолжают оказывать давление на российскую экономику. Без новых вливаний капитала, ограниченных западными санкциями, цена бумаг российских компаний будет оставаться сниженной.

Помимо санкций, негативное влияние на экономику РФ оказывает мобилизация, порождающая дефицит рабочей силы в различных отраслях.

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