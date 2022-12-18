Эксперт Defense Express: Ликвидация режима Лукашенко выведет Украину в ранг великих государств 6 18.12.2022, 22:01

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Сохранение режима в Беларуси Украину не устраивает.

Ликвидация режима белорусского диктатора Александра Лукашенко вывела бы Украину в ранг великих держав, способных нести свободу и другим народам.

Об этом в эфире «Еспресо» сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«Ликвидация угрозы с северного фланга могла бы вполне ускорить дело освобождения других земель Востока и Юга Украины. Представьте перспективу, что когда с одной стороны, россияне снова наступают из Беларуси или еще беларусская армия втянулась в войну, а затем оказалось, что вся эта группировка терпит поражения и у ВСУ есть перспектива выхода дальше на территорию Беларуси, чтобы убрать угрозу режиму Лукашенко. Это, как минимум, выводило бы Украину в ранг великих государств, способных решать не только собственную судьбу, но и нести свободу и другим народам», - отметил он.

По мнению Киричевского, втягивания Беларуси не хочет никто, но если это случится — свои преимущества здесь будут.

«Мало того, что снимается постоянная угроза, которая нам мешает создать достаточные силы для освобождения Юга и Востока, мы сразу переходим в ранг великих государств со всеми вытекающими последствиями. Сохранение режима Лукашенко нас тоже не очень устраивает, потому что у него есть определенные нездоровые амбиции, у него достаточно большой ракетный арсенал. Грубо говоря, демилитаризация Беларуси должна все же произойти. Каким образом это будет — покажут дальнейшие обстоятельства», - подытожил эксперт.

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