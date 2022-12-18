«Каждый день вывозят «200-х»1
- 18.12.2022, 22:06
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Российский оккупант рассказал, как чудом остался в живых.
Военнослужащий России рассказал в телефонном разговоре о потерях своей армии и жестких обстрелах. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook 18 декабря.
Оккупант рассказал, что у него в окопе в полуметре разорвались гранаты, его спасла каска – один из осколков попал в голову. По словам оккупанта, это был его второй день рождения.
«Все домой хотят, просто все... Мужики, чеченцы, прошли войны. Они говорят: бежать отсюда надо, это не война, это просто... Е...ашат минометами, танками. Я х...хла ни одного не видел, мы стоим самые первые. Пацаны «влево» стоят, там каждый день вывозят «200-х», – говорит он.