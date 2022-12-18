В Испании начали тестировать сокращенную рабочую неделю 18.12.2022, 22:13

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Ожидается, что это повысит производительность труда.

Правительство Испании запустило пилотный проект, согласно которому для повышения производительности труда малые и средние промышленные компании смогут сократить рабочую неделю как минимум на полдня без снижения заработной платы, передает Euronews.

Для финансирования разработки способов повышения производительности труда при сокращении рабочего времени испанское Министерство промышленности выделило 10 млн евро.

Новые методы организации труда должны будут внедрить в течение года, а поддерживать такую программу нужно минимум два года.

В первый год проекта правительство будет частично финансировать расходы на заработную плату компаний, сокращающих рабочее время, а также поможет финансировать обучение и стоимость мер по повышению производительности труда.

Не менее 30% сотрудников должны сократить рабочее время, если в компании работает до 20 человек, а если в компании работает от 21 до 249 человек, то не менее 25% сотрудников должны принять участие в программе.

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