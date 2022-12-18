NYT: Нарышкин сказал директору ЦРУ, что Путину наплевать на собственных солдат и потери 13 18.12.2022, 22:22

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Глава Службы внешней разведки РФ встречался с Уильямом Бернсом в Турции.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на встрече с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом заявил ему, что российский диктатор Владимир Путин не считается с потерями среди своей армии. Об этом сообщается в материале газеты The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.

Издание сообщает, что во время встречи в Турции в ноябре Бернс и Нарышкин пытались возобновить прямую личную связь между Вашингтоном и Москвой, однако ее тон не был настроен на примирение.

Высокопоставленные чиновники США, которые присутствовали на встрече, заявили, что Нарышкин сказал, что Россия «никогда не сдастся, сколько бы солдат она не потеряла на поле боя».

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