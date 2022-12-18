Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре 2 18.12.2022, 22:39

Фото: Global Look Press

35-летний футболист принял участие во всех семи матчах своей команды и стал чемпионом.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира-2022.

35-летний футболист принял участие во всех семи матчах своей команды и стал чемпионом. На его счету 7 голов и 3 результативных передачи на турнире в Катаре.

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Месси получил приз лучшему футболисту мира во второй раз в карьере — до этого ему вручали эту награду на ЧМ-2014. Тогда сборная Аргентины проиграла Германии (0:1 доп. вр.) в финале. На том турнире Месси забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории. Ранее аргентинцы завоевывали титул в 1978 и 1986 годах.

Лучшим бомбардиром ЧМ 2022 стал автор восьми забитых мячей на турнире – нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе.

Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины признан лучшим вратарем ЧМ 2022, а Энцо Фернандес (Аргентина) – лучшим молодым игроком.

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

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