Госсекретарь Совбеза: Вокруг Беларуси создаются военные группировки 2 18.12.2022, 22:54

1,642

Вольфовича беспокоит милитаризация Польши, Литвы и Латвии.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Беларусь 1» рассказал о ситуации, которая складывается на рубежах Беларуси.

- Вокруг Беларуси создаются военные группировки, вооружаются и милитаризируются наши соседи.

Это, по словам Вольфовича, создает вызовы и угрозы для нацбезопасности Беларуси. Он обратил внимание на то, что тот факт, как на сегодняшний день вооружается Польша и те меры, которые принимаются для ее вооруженных сил, не может не вызывать опасения.

Госсекретарь Совбеза отметил, что несколько дней назад в польском порту выгрузили 100 боевых танков К-2 «Черная пантера» корейского производства, самоходных гаубиц, которые пойдут на вооружение вновь формируемой 18-й механизированной дивизии Польши.

- Закупка Abrams идет.

Также вызывает опасение и то количество учений, плановых, а также внеплановых, проходящих на сопредельной территории.

По словам Вольфовича, на прошлой неделе рядом с границами Беларуси проходило около пяти учений на территории Литвы, Польши и Латвии.

Он добавил, что военный бюджет Польши, а также военные бюджеты Латвии и Литвы – это не один миллиард долларов.

- Поэтому идет вооружение, милитаризация. Защищаются от какой-то «восточной опасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».