Зеленский лично занимается вопросом предоставления Украине ЗРК Patriot 19.12.2022, 0:44

Об этом он сказал в интервью французским телеканалам.

Президент Украины Владимир Зеленский лично занимается вопросом предоставления Украине американских ЗРК Patriot.

Об этом он сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, опубликованном в воскресенье, 18 декабря.

Когда Зеленского спросили о необходимом вооружении, которое страны-партнеры могут передать Украине, он в очередной раз заявил о противовоздушной и противоракетной обороне.

Президент Украины упомянул о договоренностях относительно систем Crotale от Франции (они еще не начали работать), NASAMS от США, Iris-T от Германии и «борьбу» за SAMP/T — системы, передача которых зависят от решения Италии и Франции.

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