Зеленский лично занимается вопросом предоставления Украине ЗРК Patriot
- 19.12.2022, 0:44
Об этом он сказал в интервью французским телеканалам.
Президент Украины Владимир Зеленский лично занимается вопросом предоставления Украине американских ЗРК Patriot.
Об этом он сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, опубликованном в воскресенье, 18 декабря.
Когда Зеленского спросили о необходимом вооружении, которое страны-партнеры могут передать Украине, он в очередной раз заявил о противовоздушной и противоракетной обороне.
Президент Украины упомянул о договоренностях относительно систем Crotale от Франции (они еще не начали работать), NASAMS от США, Iris-T от Германии и «борьбу» за SAMP/T — системы, передача которых зависят от решения Италии и Франции.