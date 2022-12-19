В ЕС снова обсудят лимит цен на газ 19.12.2022, 1:39

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Первоначальное предложение снизили на треть.

Страны-члены Европейского союза в понедельник обсудят предельную цену на газ, которая почти на треть ниже первоначального предложения, пытаясь выйти из тупика и согласовать предложение.

Об этом пишет Bloomberg.

Председательствующая в ЕС Чехия предложила снизить потолок до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в ноябре.

Последний пересмотр, доведенный до сведения стран-членов в субботу, произошел всего через несколько дней после того, как лидеры блока поддержали быстрое соглашение по мерам вмешательства в рынок.

План будет обсуждаться министрами энергетики на их встрече 19 декабря. Предложение о вмешательстве в рынок, выдвинутое группой стран-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств.

В последние недели Германия выступала за осторожный подход, а Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с ограничением цены ниже 200 евро.

Согласно последнему пересмотру, так называемый механизм коррекции газового рынка будет срабатывать, когда стоимость контрактов на месяц вперед и год вперед на нидерландском хабе превысит 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Также предусмотрено, чтобы разрыв с заранее определенной корзиной цен на СПГ превышал 35 евро.

Кроме того, новый проект позволяет Европейской комиссии прекратить вмешательство в рынок, если оно подрывает меры ЕС по сокращению спроса на газ. Еврокомиссия также может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок.

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