Bild: ВСУ проводят операции на территории России 19.12.2022, 8:04

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Война вступила в новую фазу.

Замначальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий дал интервью крупнейшему немецкому изданию BILD.

Приводим главные выдержки из него:

Кремль трижды откладывал наступление на Украину, последний раз — в середине февраля. Президент РФ Владимир Путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. «ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке». В конце концов, Герасимов поддался давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию. Тот факт, что российские части «были снабжены продовольствием, боеприпасами и горючим только на трое суток, показывает, как сильно они просчитались».

С самого начала войны у ГУР было много информаторов из числа мирного населения: «Мы получили так много наводок, практически каждый украинец сообщил по телефону, где сейчас дислоцируются российские солдаты <...> Мы могли точно сказать, сколько их находится в каждом населенном пункте и в каком они доме»

Военные операции, которые украинская армия проводит на территории России, требуют серьезной подготовки, поскольку «российские военные объекты хорошо охраняются». При этом цели у ВСУ «строго военные» — объекты российских Вооруженных сил, с которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

После освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Прежде всего, российские Вооруженные силы сосредоточили свои атаки в районе Бахмута. И для этого есть три причины. «Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых,— атаковать города Краматорск и Славянск с юга». И в-третьих, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему самому особо нечего продемонстрировать».

Вадим Скибицкий утверждает, что война в Украине сильно истощила российскую армию. Помимо больших потерь среди личного состава, из-за санкций в России отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения.

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