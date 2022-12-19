Аргентинский ремейк Путина Telegram-канал «Сито Сократа»

19.12.2022, 8:15

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Даже презренный Галтьери был не в пример смелее.

Невероятная радость переполняет российских ура-патриотов от победы Аргентины на мундиале в Катаре. В их представлении так выглядит глобальная справедливость. Дескать, вот если бы в политике все было так же, то глядишь, россияне были бы впереди планеты всей.

Но как-то в Realpolitik все иначе.

Колкости в сторону вице-чемпиона мира Франции и попытки унизить президента Макрона по футбольной части –то немногое, что позволяет публике уродов как-то самовозвыситься над незавидным положением. На геополитических полях везение совершенно не сопутствует заснеженной пустоши.

Всплески поддержки в сторону Аргентины на подсознательном уровне демонстрируют отождествление России с данной латиноамериканской республикой. Явно не футбол солидаризирует две стороны, тем более что играть в мяч россияне категорически неспособны. Российская футбольная сборная известна своими непопаданиями куда только возможно. Чем же трижды чемпионы мира из далекой Аргентины так близки Z-фашистам? Все дело в болезненной склонности смешивать политику и игру.

Россия радуется, что страна Глобального Юга смогла переиграть выходцев из Старого света. Значит, Запад слаб, и у РФ есть шансы на успех в ее лихорадочных попытках переломить в свою пользу ход путинской войны против Украины.

Но это какая-то ложная надежда. Футбол – не та война, которую развязал российский режим. Здесь самое время вспомнить отсылки к Фолклендской войне. В Аргентине 40 лет назад также жил самодур сродни путинисту номер один. Генерал Леопольдо Галтьери избрал наиболее примитивный способ поднятия авторитета захудалой хунты – решил организовать «малую победоносную войну» для перекраивания послевоенной карты мира. Он в апреле 1982 года отдал приказ захватить Фолклендские острова, принадлежащие Великобритании. Сначала все было хорошо: аргентинцы быстро захватили архипелаг, разоружили местный гарнизон. Кроме того, на уровне СБ ООН у британцев не оказалось необходимой поддержки.

Тем не менее британское руководство во главе с премьером М.Тетчер проявило решительность и в ходе контропераций уже к июню 1982 года восстановило статус-кво. Аргентина потеряла флагман своих ВМФ, крейсер «Генерал Бельграно». Данное судно было почти аналогом погибшего российского крейсера «Москва». Следует отметить, что в мире мало кто верил в британскую победу, возможно потому аргентинский агрессор решил напасть. Примерно так же думал и Путин, когда в атмосфере повышенной секретности в конце февраля 2022 года принял роковое для себя единоличное решение напасть на Украину.

Для Аргентины поражение стало болезненным ударом по национальной гордости и непосредственной причиной падения аргентинской военной хунты. 17 июня 1982 года Леопольдо Галтьери под влиянием массовых демонстраций в Буэнос-Айресе ушел в отставку. После этого генерала-неудачника отдали под военный трибунал. Тюремный срок он получил за неудачное руководство оккупационными силами. Позже Галтьери попал под помилование в 1991 году. В 2002 году против него выдвинуты новые обвинения в похищениях и убийствах оппозиционеров и иностранных граждан. Так и помер агрессивный вояка в заключении.

Необходимость войны в Аргентине поддается огромным сомнениям. Ее считают глупой и провальной авантюрой. Не стоит забывать: в современной Аргентине Галтьери вообще исключен из списка президентов.

Подобную судьбу уготовил себе российский вождь. За 10 месяцев кровопролитной войны намеченных целей Кремлю достичь не удалось. Происходит стремительная эрозия всех сфер жизни катящейся в бездну страны. Попытки Путина поправить положение организацией новых больших наступлений неподготовленной армии приближают для него момент истины. Затягивание войны – основная задача Кремля, ложащаяся тяжелым бременем на население. Удивительно: вождь бросает сотни тысяч людей на верную гибель, а сам опасается сунуться в зону боевых действий. Даже презренный Галтьери был не в пример смелее.

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