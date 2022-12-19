Зеленский прокомментировал возможное наступление из Беларуси 1 19.12.2022, 8:19

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Украинский президент заявил, что врагу ничего не поможет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готовятся ко всем возможным оборонным сценариям в войне, в том числе — наступлению из Беларуси.

По словам Зеленского, этот вопрос обсуждался на заседании Ставки главнокомандующего. Он подчеркнул, что защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это также постоянный приоритет.

«Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск – это им так же не поможет, как и все другие больные идеи в этой войне против Украины и украинцев», – отметил украинский президент.

«Благодарю всех, кто работает ради победы и кто помогает! Все пройдем, все преодолеем», – добавил политик.

Как писал сайт Charter97.org, украинский генерал Сергей Наев заявил, что Путин обсудит с Лукашенко участие Беларуси в наземной операции

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