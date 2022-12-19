Российская пропаганда предрекает падение режима Лукашенко 5 19.12.2022, 8:52

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ФОТО: ТАСС

Украина не простит диктатора.

Лукашенковская пропаганда регулярно рассказывает об угрозах для режима со стороны ВСУ, белорусских добровольцев и стран Запада. В этот раз о падении Лукашенко после поражении Кремля в Украине рассказывает российское пропагандистское издание «Репортер».

Издание пишет, что судьба минского режима поставлено «на карту украинских событий».

Российская пропаганда считает, что освободить Беларусь могут помочь Украина и Польша.

«К сожалению, вероятность подобного сценария очень далека от нулевой, и решающую роль в сносе неугодного коллективному Западу режима Лукашенко может сыграть Украина, а также, при определенных обстоятельствах, соседняя Польша».

«Это факты, которые невозможно отрицать. Никто официальному Минску участие в спецоперации на Украине не забудет и не простит, что бы там по этому поводу ни думали. За них украинцы тоже обязательно возьмутся, когда придет время.

И это время может наступить намного раньше, чем кажется», — рисует возможные сценарии ликвидации режима Лукашенко российская пропаганда.

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