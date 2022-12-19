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ВСУ взяли в плен «вагнеровца», осужденного за убийство

  • 19.12.2022, 9:12
  • 5,966
ВСУ взяли в плен «вагнеровца», осужденного за убийство

Наемник пытался сопротивляться, но убежать ему не удалось.

Воины К2 54 ОМБр взяли в плен зека-«вагнеровца» Ивана Лузакова. Наемник пытался сопротивляться, но убежать ему не удалось.

Во время допроса на поле боя наемник пытался скрыть, что воюют в составе ЧВК «Вагнер», а потом подтвердил, что его завербовали в четвертой колонии. Там он отбывал наказание якобы за избиение человека, повлекшее смерть. Срок — 12 лет заключения.

Ранее сайт Charter97.org писал, как ВСУ ликвидировали «вагнеровца»-бизнесмена, завербованного в колонии.

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