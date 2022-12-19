За ночь украинская ПВО уничтожила 30 иранских дронов 19.12.2022, 9:33

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фото: ap

Пять беспилотников достигли цели.

Российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 30 из 35 беспилотников.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

РФ запускала иранские дроны с восточного побережья Азовского моря.

К уничтожению воздушных целей были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

В ночь с 18 на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

По данным КМВА, Киев выдержал несколько волн атак иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили около 15 из них. ПВО работала также в Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.

В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. По предварительным данным, два человека пострадали.

На юге Украины сбили 10 иранских бесплиотников.

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