Режиссер «Титаника» нанял судмедэксперта, чтобы решить главный спор о фильме 19.12.2022, 9:41

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Зрители наконец-то получат ответ на главный вопрос.

Вот уже как 25 лет зрители по всему миру гадают: Джек Доусон (в исполнении Леонардо ДиКаприо) умер напрасно в фильме «Титаник», когда решил не лезть на спасательный плот к своей возлюбленной Роуз (Кейт Уинслет)? Поклонники долго обсуждали, мог ли Джек взобраться на ту деревянную дверь и потенциально спастись от своего драматического гипотермического утопления, — и теперь, устав от бесконечных споров фанатов, режиссер фильма Джеймс Кэмерон решил дать окончательный ответ, пишет techinsider.

Во время турне по продвижению своего нового фильма «Аватар: Путь воды» Кэмерон отметил: он всегда утверждал, что Джек должен умереть ради драмы. В конце концов, это Ромео и Джульетта в обстоятельствах Северной Атлантике.

Но теперь режиссер канадского происхождения рассказал журналистам о полноценном научном исследовании (ведь в прошлом он планировал стать ученым), с помощью которого он хочет доказать «раз и навсегда», что Джек не выжил бы, даже если бы забрался на плот к Роуз. «Мы провели научное исследование, чтобы положить конец всему этому и раз и навсегда вонзить кол в его [Джека] сердце, — сказал Кэмерон. «Мы провели тщательную судебно-медицинскую экспертизу со специалистом по переохлаждению, который воспроизвел плот из фильма, и мы собираемся сделать для него небольшой эксперимент [документальный фильм], который выйдет в феврале».

Тест проходил следующим образом: «Мы взяли двух каскадеров с такой же массой тела, как у Кейт и Лео, поместили датчики, опустили людей в ледяную воду и проверили, смогут ли они выжить. Ответ таков, что они оба никак не могли выжить. Только один мог выжить», — отметил режиссер.

Новый вывод отличается от прошлого, который заключили экспериментаторы из телесериала «Разрушители мифов»: они попытались провести такой же тест еще в 2012 году. «Учитывая все, что мы узнали, я думаю, что смерть Джека была ненужной», — заключил 10 лет назад соведущий Джейми Хайнеман, — Так что да, вполне вероятно, что и Джек, и Роуз могли бы выжить на доске, если бы МакГайвер надел ее спасательный жилет». Однако, многие отмечают, Джеймс Кэмерон лично работал над сценарием и продумывал все варианты развития событий. Так, по его мнению, Джек «должен был умереть». «Это фильм о любви, жертвенности и смертности. Любовь измеряется жертвой», — говорит Кэмерон. Он надеется, что после февральского специального эфира National Geographic вместе с театральным переизданием «Титаника» в формате 4K вопрос для всех фанатов и зрителей будет решен.

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