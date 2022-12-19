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Аббас Галлямов: Путин может закончить, как Чаушеску

  • 19.12.2022, 9:48
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Аббас Галлямов: Путин может закончить, как Чаушеску
Аббас Галлямов

Ситуация в России неустойчивая.

Российский политтехнолог, бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов в интервью «Гордону» попытался предсказать дальнейшую судьбу российского диктатора:

– Ну, на самом деле сейчас ситуация настолько неустойчива, что она может развиваться... Шар может покатиться вообще в любом направлении. Совершенно не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. То есть он до последнего будет держаться за власть, и в конце концов закончится свержением абсолютно несанкционированным, брутальным. Условно говоря, толпа матросов, врывающаяся в Зимний. Что-то вроде Чаушеску, Каддафи. Но все-таки пока я больше склоняюсь к тому, что ему хватит ума найти преемника, и преемник сумеет избраться в 2024 году, и демонтаж системы будет осуществлять постепенно.

Примерно так, как это было в случае с Франко. После его смерти Испания медленно демократизировалась. И вчерашняя автократия стала демократией. В принципе, теоретически условный Собянин, став преемником Путина, сможет постепенно демократизировать Россию. При этом Путин сам вполне может остаться членом Совета федерации. Он гарантиями пожизненными себя очень хорошо обложил. Возбуждение уголовного дела против него очень усложнено. Как у пожизненного сенатора у него есть неприкосновенность. Просто так арестовать и выдать в Гаагу будет нельзя. И вполне возможно, что он спокойно до смерти досидит на пенсии. Может быть, убежит в Венесуэлу…

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