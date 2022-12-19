Новогодний подарок для Лукашенко

Новогодний подарок для Лукашенко2
- Виталий Портников
- 19.12.2022, 10:10
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Визит главы Кремля в Минск — дань протоколу?
19 декабря Путин должен прилететь в Минск для переговоров с белорусским правителем Александром Лукашенко. Путин и Лукашенко встречаются очень часто, но в самой Беларуси российский президент не был уже три года. И именно это обстоятельство вызывает у многих вопрос: не собирается ли Путин принудить белорусского диктатора к непосредственному участию в войне против Украины.
Сама постановка такого вопроса уже вне политической логики. Если бы Путину нужно было усиливать давление на Лукашенко, ему гораздо комфортнее было бы делать это на собственной территории, а не в Беларуси.
У российского президента есть масса возможностей снова и снова приглашать белорусского коллегу в гости, а вот у Лукашенко возможности отказываться от путинских приглашений нет, он полностью зависит от политической и экономической поддержки Москвы.
Тогда зачем Путин летит в Минск
Во-первых, мест для официальных визитов у Путина не так много, а «государственную деятельность» изображать надо. Каждый такой визит для Путина – демонстрация того, что международная изоляция России провалилась, прямо сейчас российские руководители общаются с «настоящими друзьями». А Лукашенко – это вообще приятель номер один.
Во-вторых, визит Путина необходим самому Лукашенко.
После фальсификации президентских выборов 2020 года и подавления народных протестов у Лукашенко еще большие проблемы с легитимностью, чем у Путина.
Лукашенко не признают президентом Беларуси большинство государств цивилизованного мира, даже их послы не вручают ему верительные грамоты. Приезд Путина в Минск – еще одна «демонстрация легитимности», визит «президента к президенту».
Ну и также Лукашенко может продемонстрировать, что он все же не глава субъекта Российской Федерации, а руководитель настоящего государства, куда с визитом приезжает сам Путин. Так что можно считать эту поездку российского президента в белорусскую столицу новогодним подарком Путина своему ближайшему союзнику в этой жестокой захватнической войне.
В-третьих, в этом визите на самом деле есть психологическая составляющая. Если в Киеве действительно опасаются нового нападения России на украинскую столицу уже этой зимой и участия в этом нападении беларуской армии, то каждый новый контакт беларуского и российского правителей – тем более в Минске – приближает возможность такого нападения. Пусть в Киеве поволнуются, Путин любит создавать такие поводы для беспокойства, для него это тоже «спецоперация».
Ненависть обоих диктаторов к Украине
И именно поэтому очередное путинское путешествие не следует воспринимать как политическую сенсацию.
Для Украины опасен сам тандем Путина и Лукашенко: ненависть обоих диктаторов к Украине и готовность посредством силы попытаться помешать украинцам строить собственное государство.
Но визит Путина в Минск остается на этом фоне скорее данью протоколу, чем событием, призванным изменить ход войны.
Виталий Портников, «Радио Свобода»