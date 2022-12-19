Куда делись «мобики» 10 Александр Коваленко

19.12.2022, 10:36

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Занимательная арифметика.

Немного занимательной математики на тему частичной мобилизации.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, отчитываясь о проведении частичной мобилизации заявлял, что из 300 тыс. призванных, 87 тыс. человек уже находятся в зоне боевых действий в Украине.

31 октября Путин устно, без подписания указа, объявил о завершении частичной мобилизации, заявив, что было призвано 300 тыс. человек, из которых 260 тыс. уже проходят подготовку.

4 ноября владимир Путин заявил о перевыполнении плана частичной мобилизации, а именно – призвано было 318 тыс. чел., из которых 49 тыс. уже находятся в зоне боевых действий, а остальные, 269 тыс. проходят подготовку.

Немного занимательной математики на тему частичной мобилизации.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, отчитываясь о проведении частичной мобилизации заявлял, что из 300 тыс. призванных, 87 тыс. человек уже находятся в зоне боевых действий в Украине.

31 октября Путин устно, без подписания указа, объявил о завершении частичной мобилизации, заявив, что было призвано 300 тыс. человек, из которых 260 тыс. уже проходят подготовку.

4 ноября Владимир Путин заявил о перевыполнении плана частичной мобилизации, а именно – призвано было 318 тыс. чел., из которых 49 тыс. уже находятся в зоне боевых действий, а остальные, 269 тыс. проходят подготовку.

Александр Коваленко, Facebook

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